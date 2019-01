Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 16:30

VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 37+000 E’ STATO RISOLTO, PERMANGONO CODE RESIDUE ANCORA IN SMALTIMENTO TRA L’ARDEATINA E LA TIBURTINA

IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TIBURTINA

SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA TANGENZIALE ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SI SEGNALA LA PARZIALE INTERRUZIONE SUL PERCORSO DELLA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO SONO STATI ISTITUITI BUS SOSTITUTIVI.

LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS

MENTRE LA 3 E LA 19 SONO LIMITATE A PIAZZA GALENO CON SERVIZIO DI NAVETTA SOSTITUTIVA NEL TRATTO GALENO RISORGIMENTO

INFINE NELLA GIORNATA ODIERNA E’ IN ATTO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE ENAV TRA LE ORE 13 E LE ORE 17 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

NELLA STESSA FASCIA ORARIA SCIOPERERA’ ANCHE IL CENTRO DI CONTROLLO D’AREA DI ROMA. SARANNO GARANTITI SOLO ALCUNI VOLI

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral