Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 17:15
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VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA;
IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E SI RALLENTA DI NUOVO ALL’ALTEZZA DELLA VIA APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO UN VEICOLO IN AVARIA CREA CODE TRA LA TANGENZIALE E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO RALLENTAMENTI ANCHE NEL SENSO OPPOSTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CIRSTOFORO COLOMBO SI STA IN FILA IN USCITA DA ROMA TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDE
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA GROTTE CELONI E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SI SEGNALA LA PARZIALE INTERRUZIONE SUL PERCORSO DELLA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO SONO STATI ISTITUITI BUS SOSTITUTIVI.
LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS
MENTRE LA 3 E LA 19 SONO LIMITATE A PIAZZA GALENO CON SERVIZIO DI NAVETTA SOSTITUTIVA NEL TRATTO GALENO RISORGIMENTO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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