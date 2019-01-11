Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 17.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA;
IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI DA VIA TOR DE SCHIAVI AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CIRSTOFORO COLOMBO SI STA IN FILA IN USCITA DA ROMA TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA GROTTE CELONI E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: METRO C CON CIRCOLAZIONE RALLENTANTA FREQUENZA DI 16 MINUTI CIRCA TRA UN CONVOGLIO E IL SUCCESSIVO
LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS
MENTRE LA 3 E LA 19 SONO LIMITATE A PIAZZA GALENO CON SERVIZIO DI NAVETTA SOSTITUTIVA NEL TRATTO GALENO RISORGIMENTO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral