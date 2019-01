Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 18:15

VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 18.05 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI TRA LA LAURENTINA E L’ARDEATINA PER PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI E CODE FINO ALLA ROMANINA

IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA TOR DE SCHIAVI A VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA CIRSTOFORO COLOMBO SI STA IN FILA IN USCITA DA ROMA TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA GROTTE CELONI E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: METRO C CON CIRCOLAZIONE RALLENTANTA FREQUENZA DI 16 MINUTI CIRCA TRA UN CONVOGLIO E IL SUCCESSIVO

LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS

MENTRE LA 3 E LA 19 SONO LIMITATE A PIAZZA GALENO CON SERVIZIO DI NAVETTA SOSTITUTIVA NEL TRATTO GALENO RISORGIMENTO

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO

