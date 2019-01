Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 18:45

VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 18.35 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA LA LAURENTINA E LA ROMANINA

IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E PROSEGUENDO TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA TOR DE SCHIAVI AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA TRA LA LA STORTA E ISOLA FARNESE RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA CIRSTOFORO COLOMBO SI STA IN FILA IN USCITA DA ROMA TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA GROTTE CELONI E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: METRO C CON CIRCOLAZIONE RALLENTANTA FREQUENZA DI 16 MINUTI CIRCA TRA UN CONVOGLIO E IL SUCCESSIVO

LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS

MENTRE LA 3 E LA 19 SONO LIMITATE A PIAZZA GALENO CON SERVIZIO DI NAVETTA SOSTITUTIVA NEL TRATTO GALENO RISORGIMENTO

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO

