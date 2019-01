Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 19:15

VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA LA LAURENTINA E LA ROMANINA

IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA FLAMINIA ANCHE PER INCIDENTE, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA

UN INCIDENTE CREA CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN USCITA DA ROMA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI DA VIA TOR DE SCHIAVI AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA CIRSTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI IN USCITA DA ROMA TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA

SI STA IN FILA IN ENTRATA A ROMA SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA GROTTE CELONI E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERRA’ CHIUSO DALLE ORE 22.00 DI QUESTA SERA ALLE ORE 6 DI DOMANI MATTINA NEL TRATTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO. SARANNO DEVIATE LE LINEE 31, 771 E 780.

