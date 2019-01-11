Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 19:45
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VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA
IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA PROSEGUENDO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
IN USCITA DA ROMA CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO AL VIA DI ACILIA E SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E VIA CARMELO MAESTRINI
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA GROTTE CELONI E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERRA’ CHIUSO DALLE ORE 22.00 DI QUESTA SERA ALLE ORE 6 DI DOMANI MATTINA NEL TRATTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO. SARANNO DEVIATE LE LINEE 31, 771 E 780.
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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