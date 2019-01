Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 20:30

VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO TRAFFICO REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

IN USCITA DA ROMA CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA DI ACILIA

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA GROTTE CELONI E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERRA’ CHIUSO DALLE ORE 22.00 DI QUESTA SERA ALLE ORE 6 DI DOMANI MATTINA NEL TRATTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO. SARANNO DEVIATE LE LINEE 31, 771 E 780.

DOMANI 12 GENNAIO ALLE ORE 15.00 ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCHERA’ L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO NOVARA , PREVISTA UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

