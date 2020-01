Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2020 ore 13:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all’ascolto con l’infomobilità della regione Lazio traffico regolare al momento sulle principali arterie del territorio Qualche rallentamento è presente sulla Cassia tra loggiato e la Giustiniana nelle due direzioni più a sud incolonnamenti sulla Roma Fiumicino tra via del pattinaggio e via della Magliana in direzione del raccordo su questo tratto segnalato anche un incidente e stasera alle 18 allo stadio Olimpico si gioca Lazio Napoli vale per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A Come di consueto saranno attivi divieti di sosta con rimozione nella zona del Foro Italico e della Farnesina per raggiungere più agevolmente lo stadio potenziato il trasporto pubblico locale possibili disagi alla circolazione durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi nell’area dell’impianto sportivoGuido Lombardi per il momento è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale la neve il gelo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o viaggia sempre con le catene da neve a una maggiore aderenza può salvarti la vita obbligo in vigore fino al 15 aprile 2020 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio Astral infomobilità un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral