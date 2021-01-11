Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2021 ore 15:30
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VIABILITÀ 11 GENNAIO 2021 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE APPIA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA NOMENTANA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DANTE DA MAIANO E LA PROVINCIALE PALOMBARESE IN DIREZIONE COLLEVERDE
SI RALLENTA IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI D MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI STA IN CODA TRA LA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE FRATTOCCHIE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
POTENZIATO IL PIANO DEI TRASPORTI TRA REGIONE LAZIO E ROMA CAPITALE
IN VISTA DEL RIENTRO A SCUOLA IN PROGRAMMA PER LUNEDI’18 GENNAIO, ULTERIORI DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL
DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral