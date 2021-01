Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2021 ore 15:30

VIABILITÀ 11 GENNAIO 2021 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE APPIA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA

SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

IN VIA NOMENTANA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DANTE DA MAIANO E LA PROVINCIALE PALOMBARESE IN DIREZIONE COLLEVERDE

SI RALLENTA IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI D MARCIA

MENTRE IN VIA APPIA SI STA IN CODA TRA LA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE FRATTOCCHIE

TRAFFICO RALLENTATO SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO

POTENZIATO IL PIANO DEI TRASPORTI TRA REGIONE LAZIO E ROMA CAPITALE

IN VISTA DEL RIENTRO A SCUOLA IN PROGRAMMA PER LUNEDI’18 GENNAIO, ULTERIORI DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL

DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral