Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ 11 GENNAIO 2021 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO VIA NOMENTANA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA PALOMBARESE IN DIREZIONE COLLEVERDE
PERCORRENDO VIA ARDEATINA STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI CASTEL DI LEVA NEI DUE SENSI PER LAVORI AGLI IMPIANTI IDRICI,
SULLA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE APPIA DIREZIONE MARINO
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAPANNE DI MARINO E LA REGIONALE NETTUNENSE DIREZIONE ALBANO LAZIALE
INFINE, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
POTENZIATO IL PIANO DEI TRASPORTI TRA REGIONE LAZIO E ROMA CAPITALE
IN VISTA DEL RIENTRO A SCUOLA IN PROGRAMMA PER LUNEDI’18 GENNAIO, ULTERIORI DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL
E’ TUTTO GRAZIE PER L’ASCOLTO
Servizio fornito da Astral