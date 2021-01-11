Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2021 ore 20:30

di - 11 Gennaio 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ 11 GENNAIO 2021 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    PERCORRENDO VIA NOMENTANA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA PALOMBARESE IN DIREZIONE COLLEVERDE
    PERCORRENDO VIA ARDEATINA STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI CASTEL DI LEVA NEI DUE SENSI PER LAVORI AGLI IMPIANTI IDRICI,
    SULLA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE APPIA DIREZIONE MARINO
    IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAPANNE DI MARINO E LA REGIONALE NETTUNENSE DIREZIONE ALBANO LAZIALE
    INFINE, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
    POTENZIATO IL PIANO DEI TRASPORTI TRA REGIONE LAZIO E ROMA CAPITALE
    IN VISTA DEL RIENTRO A SCUOLA IN PROGRAMMA PER LUNEDI’18 GENNAIO, ULTERIORI DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL
    E’ TUTTO GRAZIE PER L’ASCOLTO
    Servizio fornito da Astral

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