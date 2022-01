Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2022 ore 17:45

VIABILITÀ DELL’11 GENNAIO 2022 ORE 17.35 ERICA TERENZI

ANCORA CODE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PE RLA A24 ROMA-TERAMO. SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA; RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA IN USCITA; FILE DUNQUE TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO.

INCOLONNAMENTI PER CURIOSI IN CARREGGIATA INTERNA

SULLA A91 ROMA-FIUMICINO LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVI. CHIUSURA ALTERNATE DELLE CORSIE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, IN BASE ALLE NECESSITA’, DAL KM 1 AL KM 18. SIAMO TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E L’AEROPORTO DI FIUMICINO. FASCIA ORARIA INTERESSATA QUELLA DALLE 06.00 DEL MATTINO ALLE 22.00.

