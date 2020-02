Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 11 FEBBRAIO 2020 ORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA E ROMA FIUMICINO;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI, A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;

PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral