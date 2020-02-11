Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 11 FEBBRAIO 2020 ORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA FINO ALLA PONTINA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI, A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA – ANCONA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA SERRA SAN QUIRICO E CASTELPLANIO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; CIRCOLAZIONE RALLENTATA ANCHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA ARCO DI TRAVERTINO E TERMINI, QUI PER GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI TRA MANZONI E SAN GIOVANNI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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