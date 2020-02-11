Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 11 FEBBRAIO 2020 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE BUFALOTTA E NOMENTANA E TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA STESSA APPIA E LA TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA AURELIA E PONTINA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI, A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI TRA MANZONI E SAN GIOVANNI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO TRA ARCO DI TRAVERTINO E TERMINI;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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