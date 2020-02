Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 11 FEBBRAIO 2020 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI TRA MANZONI E SAN GIOVANNI, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;

E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E NOMENTANA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

SEMPRE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E VIALE ISACCO NEWTON;

RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO; SULLA STESSA PONTINA CODE ANCHE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI POMEZIA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO

