Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 11 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI GROTTE CELONI LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA TORRENOVA E BORGHESIANA; SERVIZIO REGOLARE MA CON RIDUZIONI DI CORSE TRA BORGHESIANA E PANTANO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI SUL TRATTO INTERESSATO;

E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA CASSIA VEIENTANA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DE CEVERI E IL BIVIO PER LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;

SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA ;

IN CHIUSURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO FORTI RAFFICHE DI VENTO SUI RILIEVI APPENNINICI CON POSSIBILI MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE: PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA DELL’UNITÀ VELOCE FORMIA – VENTOTENE PREVISTA PER LE ORE 15.30;

