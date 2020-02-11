Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 11 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA VEIENTANA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA L’USCITA PER FORMELLO E IL BIVIO PER LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA, PERMANGONO CODE RESIDUE SUL TRATTO INTERESSATO;
RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI SULLA CASSIA, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;
SEMPRE NEI DUE SENSI SI PROCEDE A RILENTO SULLA TIBURTINA, CON INCOLONNAMENTI TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME, SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI GROTTE CELONI, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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