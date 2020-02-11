Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
MENTRE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI, UN INCIDENTE CAUSA CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA CAMPOBELLO, IN DIREZIONE POMEZIA
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ NAPOLI-ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AFRAGOLA
RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
IN CHIUSURA IL METEO
PREVISTI SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA, IN PARTICOLARE SUI RILIEVI APPENNINICI
E LUNGO LE COSTE ESPOSTE CON POSSIBILI MAREGGIATE
E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral