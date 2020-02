Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 15:30

VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

MENTRE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI, UN INCIDENTE CAUSA CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA CAMPOBELLO, IN DIREZIONE POMEZIA

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ NAPOLI-ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AFRAGOLA

RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

IN CHIUSURA IL METEO

PREVISTI SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA, IN PARTICOLARE SUI RILIEVI APPENNINICI

E LUNGO LE COSTE ESPOSTE CON POSSIBILI MAREGGIATE

E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral