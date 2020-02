Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 17:15

VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI

TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

ANCHE IN INTERNA TRA TIBURTINA E CASILINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA

CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA PANTANO E IL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA NETTUNENSE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE COLONNELLE

PROSEGUIAMO SULLA NETTUNENSE CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI PAVONA E FONTANA DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, IN DIREZIONE VITERBO, PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOALZIONE TRA LE STAZIONI OSTIENSE E SAN PIETRO

RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral