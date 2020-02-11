Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI
TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
ANCHE IN INTERNA TRA TIBURTINA E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA
CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA PANTANO E IL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA NETTUNENSE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE COLONNELLE
PROSEGUIAMO SULLA NETTUNENSE CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI PAVONA E FONTANA DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, IN DIREZIONE VITERBO, PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOALZIONE TRA LE STAZIONI OSTIENSE E SAN PIETRO
RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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