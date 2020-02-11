Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA PONTINA UN INCIDENTE CAUSA CODE TR AVIA DI VALLERANO E SPINACETO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORD ANULARE
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
IN INTERNA, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
ALTRE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO DA TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA
PRIMI RALLETNAMENTI SULLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA E ALL’ALTEZZA DI PARCO DE’ MEDICI, NEI DUE CASI IN DIREZIONE RACCORDO
ANDIAMO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, NELEL DUE DIREZIONI
SULLA SALARIA, TRAFFICO RALLENTATO DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A TENUTA SANATA COLOMBA, VEROS RIETI
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, IN DIREZIONE VITERBO, PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOALZIONE TRA LE STAZIONI OSTIENSE E SAN PIETRO
RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA ANCHE SULLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE, IN DUIREZIONE ROMA, PER LE VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA AD AREZZO
E’ TUTTO
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