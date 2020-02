Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 17:45

VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO

SULLA PONTINA UN INCIDENTE CAUSA CODE TR AVIA DI VALLERANO E SPINACETO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORD ANULARE

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

IN INTERNA, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA

ALTRE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO DA TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA

PRIMI RALLETNAMENTI SULLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA E ALL’ALTEZZA DI PARCO DE’ MEDICI, NEI DUE CASI IN DIREZIONE RACCORDO

ANDIAMO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, NELEL DUE DIREZIONI

SULLA SALARIA, TRAFFICO RALLENTATO DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A TENUTA SANATA COLOMBA, VEROS RIETI

ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, IN DIREZIONE VITERBO, PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOALZIONE TRA LE STAZIONI OSTIENSE E SAN PIETRO

RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA ANCHE SULLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE, IN DUIREZIONE ROMA, PER LE VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA AD AREZZO

