Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
FORTI DISAGI SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN AUMENTO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E, NEL SENSO CONTRARIO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E TRA A24 E TIBURTINA
IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN USCITA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO
CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA, RALLENTAMENTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A TENUTA SANATA COLOMBA, VERSO RIETI
INOLTRE, RICORDIAMO CHE LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO, IN CHIUSA IN PRECEDENZA PER NEVE, E’ STATA RIAPERTA
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA B DEL METRO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE REBIBBIA/JONIO, PER UN INCONVENIENTE TECNICO
SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, IN DIREZIONE VITERBO, PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOALZIONE TRA LE STAZIONI OSTIENSE E SAN PIETRO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA ANCHE SULLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE, IN DIREZIONE ROMA, PER LE VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA AD AREZZO
E’ TUTTO
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