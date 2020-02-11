Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SITUAZIONE DIFFICILE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA, DOVE AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA PRIMA CORSIA
IN DIREZIONE ROMA, CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E SI TRANSITA ANCHE QUI SU UNA SOLA CORSIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO
E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA, TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
ANCHE IN INTERNA, TRA NOMENTANA E CASILINA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E TORRE GAIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA B/B1 DEL METRO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE REBIBBIA/JONIO, PER UN INCONVENIENTE TECNICO
SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, IN DIREZIONE VITERBO, PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOALZIONE TRA LE STAZIONI OSTIENSE E SAN PIETRO
MENTRE SULLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE, TERMINATE LE VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA AD AERZZO, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral