Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 18:45

VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SITUAZIONE DIFFICILE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA, DOVE AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA PRIMA CORSIA

IN DIREZIONE ROMA, CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E SI TRANSITA ANCHE QUI SU UNA SOLA CORSIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO

E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA, TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

ANCHE IN INTERNA, TRA NOMENTANA E CASILINA

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E TORRE GAIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA B/B1 DEL METRO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE REBIBBIA/JONIO, PER UN INCONVENIENTE TECNICO

SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, IN DIREZIONE VITERBO, PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOALZIONE TRA LE STAZIONI OSTIENSE E SAN PIETRO

MENTRE SULLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE, TERMINATE LE VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA AD AERZZO, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE

