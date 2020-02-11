Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 19:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
SITUAZIONE DIFFICILE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA, DOVE AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA PRIMA CORSIA
IN DIREZIONE ROMA, CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA. ANCHE QUI SI TRANSITA SU UNA CORSIA SOLA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA, QUI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE
CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA NOMENTANA DAL RACCORDO A SANT’ALESSANDRO NEI DUE SENSI
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIADOTTO DELLA MAGLIANA, E PIU’ AVANTI ALTEZZA PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE RACCORDO
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA, TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
CODE ANCHE IN INTERNA, TRA NOMENTANA E CASILINA
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA B/B1 DEL METRO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE REBIBBIA/JONIO, PER UN INCONVENIENTE TECNICO
SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, IN DIREZIONE VITERBO, PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOALZIONE TRA LE STAZIONI OSTIENSE E SAN PIETRO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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