Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 19:45

11 FEBBRAIO 2020 ORE 19:35

INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SITUAZIONE SEMPRE DIFFICILE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA, DOVE AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA PRIMA CORSIA

IN DIREZIONE ROMA, CODE TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO. ANCHE QUI SI TRANSITA SU UNA CORSIA SOLA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TANGEZIALE EST A TOR CERVARA, QUI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE

CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA NOMENTANA DAL RACCORDO A SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE DI TOR LUPARA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA OSTIENSE E ARDEATINA

CODE A TRATTI IN INTERNA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA B/B1 DEL METRO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE REBIBBIA/JONIO, PER UN INCONVENIENTE TECNICO

SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA, IN DIREZIONE VITERBO, PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOALZIONE TRA LE STAZIONI OSTIENSE E SAN PIETRO

E’ TUTTO

