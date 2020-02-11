Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA, DOVE AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA PRIMA CORSIA
IN DIREZIONE ROMA, CODE TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO. ANCHE QUI SI TRANSITA SU UNA CORSIA SOLA
CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA NOMENTANA DAL RACCORDO A SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE DI TOR LUPARA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA
CODE A TRATTI IN ESTERNA, TRA ROMA FIUMUICINO E LAURENTINA
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA B/B1 DEL METRO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE REBIBBIA/JONIO, PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA STAZIONE BOLOGNA
PER QUESTA SERA E’ TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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