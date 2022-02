Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 11 FEBBRAIO 2022 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA

APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA PONTINA CON CODE DA VIA DEI RUTULI A POMEZIA IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO.

IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24 ROMA TERAMO.

RIMANIAMO SULLA A24, SUL TRATTO URBANO CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO.

SULLA CASSIA, CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI.

RESTA CHIUSA PER UNA FUGA DI GAS VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA ROTATORIA PER VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE POMEZIA. DI CONSEGUENZA, CHIUSE LE RAMPE CHE DA ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO IMMETTONO SULLA LAURENTINA IN DIREZIONE FUORI ROMA.

IL TRANSITO E’ CONSENTITO SOLO IN DIREZIONE EUR

E TERMINIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO

ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ

DALLA QUESTA MATTINA PER LAVORI, SARA’ SOSPESA E SPOSTATA IN PIAZZA CINQUECENTO, INCROCIO VIA CAVOUR, LA FERMATA TERMINI.

LE LINEE S01, S04, S07 ED S09, FARANNO STOP IN VIA GIOBERTI FRONTE CIVICO 20.

I DETTAGLI SUI SOCIAL E SUL NOSTRO PORTALE DI INFOMOBILITA’

