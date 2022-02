Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2022 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 11 FEBBRAIO 2022 ORE 19:05 FEDERICO MONTI

APRIAMO CON L’A24, ROMA TERAMO, DOVE, SUL TRATTO URBANO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PORTONACCIO E VIA DEI FIORENTINI VERSO IL GRA.

PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INTENSO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD.

SI STA FERMI SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LO SVINCOLO PER LA SALARIA VERSO EST, MENTRE, IN SENSO CONTRARIO, CODE A TRATTI TRA L’A24 E L’USCITA PER LA NOMENTANA.

PERMANGONO CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA. SEMPRE SULLA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA VERSO APRILIA.

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.

INFINE, RESTA CHIUSA PER UNA FUGA DI GAS VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA ROTATORIA PER VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE POMEZIA. DI CONSEGUENZA, CHIUSE LE RAMPE CHE DA ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO IMMETTONO SULLA LAURENTINA IN DIREZIONE FUORI ROMA.

IL TRANSITO È CONSENTITO SOLO IN DIREZIONE EUR.

