Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 11 FEBBRAIO 2022 ORE 19:35 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E NOMENTANA, MENTRE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PERMANGONO CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA. SEMPRE SULLA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA VERSO APRILIA.
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.
INFINE, RESTA CHIUSA PER UNA FUGA DI GAS VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA ROTATORIA PER VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE POMEZIA. DI CONSEGUENZA, CHIUSE LE RAMPE CHE DA ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO IMMETTONO SULLA LAURENTINA IN DIREZIONE FUORI ROMA.
IL TRANSITO È CONSENTITO SOLO IN DIREZIONE EUR.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral