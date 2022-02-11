Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2022 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 11 FEBBRAIO 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO RIPRISTINATO SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SEGNALIAMO RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E COLOMBO
TRAFFICO BLOCCATO INVECE PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PERMANGONO CODE SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA.
INFINE, RESTA CHIUSA PER UNA FUGA DI GAS VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA ROTATORIA PER VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE POMEZIA. DI CONSEGUENZA, CHIUSE LE RAMPE CHE DA ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO IMMETTONO SULLA LAURENTINA IN DIREZIONE FUORI ROMA.
IL TRANSITO È CONSENTITO SOLO IN DIREZIONE EUR.
E TERMINIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ
DALLA MATTINA DI OGGI, PER LAVORI, SARÀ SOSPESA E SPOSTATA IN PIAZZA CINQUECENTO, INCROCIO VIA CAVOUR, LA FERMATA TERMINI.
LE LINEE S01, S04, S07 ED S09, FARANNO STOP IN VIA GIOBERTI FRONTE CIVICO 20.
I DETTAGLI SUI SOCIAL E SUL NOSTRO PORTALE DI INFOMOBILITA’
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral