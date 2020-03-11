Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ 11 MARZO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
UNICA CRITICITA’ SINO A METÀ MARZO, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IN VIA AURELIA TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DI VILLA TROILI. IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO È DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE E POI PROCEDE SULLA CORSIA OPPOSTA A DOPPIO SENSO, IN DIREZIONE FUORI ROMA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
RIFORMULATA L’OFFERTA COMMERCIALE DELLE FRECCE, A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI ALFINE E PREVENIRE E CONTRASTARE LA PROGAZIONE DEL COVID-19
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER UNA EFFETTIVA NECESSITA’
E’ NECESSARIO PORTARE CON SÉ LA DOCUMENTAZIONE O AUTOCERTIFICAZIONE CHE COMPROVI LA STESSA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO E’ TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral