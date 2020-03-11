Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ 11 MARZO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO SCORRVOLE SULLA RETE VIARI ADEL TERRITORIO
PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA ROMA-TARQUINIA, ATTENZIONE PER UN VEICOLO IN FIAMME
TRA I CASELLI AUTOSTRADALI DI CIVITAVECCHIA SUD E CIVITAVECCHIA NORD, IN DIREZIONE TARQUINIA
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA LINEA B DELLA METRO PROSEGUONO I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C ALLA STAZIONE COLOSSEO
L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21.00
SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DA CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO
IN CHIUSURA UN INVITO A PREVENIRE E CONTRASTARE LA PROPAGAZIONE DEL COVID-19 OSSERVANDO LE DISPOSIZIONI EMANATE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI
CON COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO E’ TUTTO
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral