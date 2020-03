Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 08:45

VIABILITÀ 11 MARZO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO SCORRVOLE SULLA RETE VIARI ADEL TERRITORIO

PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA ROMA-TARQUINIA, ATTENZIONE PER UN VEICOLO IN FIAMME

TRA I CASELLI AUTOSTRADALI DI CIVITAVECCHIA SUD E CIVITAVECCHIA NORD, IN DIREZIONE TARQUINIA

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

SULLA LINEA B DELLA METRO PROSEGUONO I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C ALLA STAZIONE COLOSSEO

L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21.00

SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DA CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO

IN CHIUSURA UN INVITO A PREVENIRE E CONTRASTARE LA PROPAGAZIONE DEL COVID-19 OSSERVANDO LE DISPOSIZIONI EMANATE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI

CON COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO E’ TUTTO

AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral