Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 09:15

LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORRVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA ROMA-TARQUINIA, SPENTO IL VEICOLO IN FIAMME, TRA I CASELLI AUTOSTRADALI DI CIVITAVECCHIA SUD E CIVITAVECCHIA NORD, IN DIREZIONE TARQUINIA

PROCEDERE CON PRUDENZA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 10 APRILE, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, PER LAVORI NELLA STAZIONE DI LATINA

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA PROPAGAZIONE DEL COVID-19

A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO PER CAUSE DI STRETTA NECESSITÀ OSSERVANDO LE DISPOSIZIONI EMANATE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI

CON COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

