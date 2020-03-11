Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ 11 MARZO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORRVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA ROMA-TARQUINIA, SPENTO IL VEICOLO IN FIAMME, TRA I CASELLI AUTOSTRADALI DI CIVITAVECCHIA SUD E CIVITAVECCHIA NORD, IN DIREZIONE TARQUINIA
PROCEDERE CON PRUDENZA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 10 APRILE, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, PER LAVORI NELLA STAZIONE DI LATINA
IN CHIUSURA
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA PROPAGAZIONE DEL COVID-19
UN INVITO A
A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO PER CAUSE DI STRETTA NECESSITÀ OSSERVANDO LE DISPOSIZIONI EMANATE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI
CON COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO E’ TUTTO
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral