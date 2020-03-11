Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ 11 MARZO 2020 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA LINEA B DELLA METRO PROSEGUONO I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C ALLA STAZIONE COLOSSEO
L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21.00
SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DA CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 10 APRILE, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, PER LAVORI NELLA STAZIONE DI LATINA
IN CHIUSURA
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA PROPAGAZIONE DEL COVID-19
UN INVITO A
A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO PER CAUSE DI STRETTA NECESSITÀ
CON COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO E’ TUTTO
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
A SEGUIE UN MESSAGGIO SUKLLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral