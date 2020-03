Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 10:30

VIABILITÀ 11 MARZO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E ANCHE SUULA ROMA-FIUMICINO

SULLA LINEA B DELLA METRO PROSEGUONO I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C

SULLA LINEA METRO B, ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA ALLE 21.00

TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA

I BUS SOSTITUTIVI PREVISTI NEGLI STESSI ORARI DELLA METRO

MENTRE IL SERVIZIO E’ REGOLARE ANCHE DOPO LE ORE 21

SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO



IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 10 APRILE, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, PER LAVORI NELLA STAZIONE DI LATINA

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

