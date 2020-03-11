Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ 11 MARZO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E ANCHE SUULA ROMA-FIUMICINO
LE ALTRE NOTIZIE
SULLA LINEA B DELLA METRO PROSEGUONO I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C
SULLA LINEA METRO B, ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA ALLE 21.00
TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA
I BUS SOSTITUTIVI PREVISTI NEGLI STESSI ORARI DELLA METRO
MENTRE IL SERVIZIO E’ REGOLARE ANCHE DOPO LE ORE 21
SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, FINO AL 10 APRILE, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, PER LAVORI NELLA STAZIONE DI LATINA
INFINE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
UN INVITO A
A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO E’ TUTTO
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral