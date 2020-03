Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 11:30

VIABILITÀ 11 MARZO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

PER UN INCENDIO E’ SEGNALATO FUMO TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE

NEL COMPLESSO IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE, AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE

CON IL TRASPORTO PUBBLICO

PROSEGUONO I LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA LE METRO B E C

ALL’ALTEZZA DEI FORI IMPERIALI

NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA

SABATO 14 E DOMENICA 15 MARZO

IL CANTIERE NON SARÀ SOLO SERALE MA INTERESSERÀ L’INTERA DURATA DEL SERVIZIO

SULLA METRO B DUNQUE, SEMPRE TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, BUS AL POSTO DEI TRENI PER L’INTERA GIORNATA

IL SERVIZIO METRO RESTA REGOLARE TRA CASTRO PRETORIO E I CAPOLINEA DI IONIO E REBIBBIA

INFINE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

UN INVITO A

A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO E’ TUTTO

AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

