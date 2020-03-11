Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ 11 MARZO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
PER UN INCENDIO E’ SEGNALATO FUMO TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE
NEL COMPLESSO IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE, AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE
CON IL TRASPORTO PUBBLICO
PROSEGUONO I LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA LE METRO B E C
ALL’ALTEZZA DEI FORI IMPERIALI
NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA
SABATO 14 E DOMENICA 15 MARZO
IL CANTIERE NON SARÀ SOLO SERALE MA INTERESSERÀ L’INTERA DURATA DEL SERVIZIO
SULLA METRO B DUNQUE, SEMPRE TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, BUS AL POSTO DEI TRENI PER L’INTERA GIORNATA
IL SERVIZIO METRO RESTA REGOLARE TRA CASTRO PRETORIO E I CAPOLINEA DI IONIO E REBIBBIA
INFINE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
UN INVITO A
A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO E’ TUTTO
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral