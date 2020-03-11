Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ 11 MARZO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AI CANTIERI
AL MOMENTO LA VIA PAPALINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GANDOLFO È CHIUSA TRA IL KM 1+250 E IL KM 2+350 A CAUSA DELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DI UN CAVALCAVIA
INFINE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
UN INVITO A
A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO E’ TUTTO
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral