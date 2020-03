Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 12:30

VIABILITÀ 11 MARZO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

SULLA VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI

AL MOMENTO LA VIA PAPALINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GANDOLFO È CHIUSA TRA IL KM 1+250 E IL KM 2+350 A CAUSA DELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DI UN CAVALCAVIA

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

