Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
NEL REATINO RESTA CHIUSA PER NEVE LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 10+900 E 17+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DI FONTENOVA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE DELLE 15:40 DA FLAMINIO E DELLE 16:10 DA MONTEBELLO NELLA TRATTA URBANA.
SULLA STESSA LINEA, MA NELLA TRATTA EXTRAURBANA, SOPPRESSO INVECE IL TRENO 706 CON PARTENZA DA ROMA ALLE 17:00.
INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.
INOLTRE, VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800, E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EMERGENZE SANITARIE.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral