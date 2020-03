Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI.

RICORDIAMO CHE NEL REATINO RESTA CHIUSA PER NEVE LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA I KM 11 E 18 CIRCA, CI TROVIAMO IN LOCALITÀ FONTENOVA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, SERVIZIO TEMPORANEAMENTE INTERROTTO TRA CATALANO E VIGNANELLO PER UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO PRESSO LA STAZIONE DI FABRICA DI ROMA.

ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.

INOLTRE, VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800, E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EMERGENZE SANITARIE.

