Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI

IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, SERVIZIO TEMPORANEAMENTE INTERROTTO TRA CATALANO E VIGNANELLO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO PRESSO LA STAZIONE DI FABRICA DI ROMA.

ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.

INOLTRE, VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800, E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EMERGENZE SANITARIE.

