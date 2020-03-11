Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, SERVIZIO TEMPORANEAMENTE INTERROTTO TRA CATALANO E VIGNANELLO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO PRESSO LA STAZIONE DI FABRICA DI ROMA.
ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.
INOLTRE, VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800, E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EMERGENZE SANITARIE.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral