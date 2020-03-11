Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA.
CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRASPORTO PUBBLICO
SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, SERVIZIO ANCORA INTERROTTO TRA CATALANO E VIGNANELLO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO PRESSO LA STAZIONE DI FABRICA DI ROMA.
ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.
INOLTRE, VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800, E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EMERGENZE SANITARIE.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral