Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LE USCITE ARDEATINA E LAURENTINA.
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, PER TRAFFICO SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI TOR LUPARA E SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
TRASPORTO PUBBLICO
SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, SERVIZIO ANCORA INTERROTTO TRA CATALANO E VIGNANELLO PER UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO PRESSO LA STAZIONE DI FABRICA DI ROMA.
ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.
INOLTRE, VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800, E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EMERGENZE SANITARIE.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral