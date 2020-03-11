Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE ARDEATINA E LAURENTINA.
CI SPOSTIAMO SULLA NOMENTANA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, SERVIZIO ANCORA INTERROTTO TRA CATALANO E VIGNANELLO PER UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO PRESSO LA STAZIONE DI FABRICA DI ROMA.
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, QUESTA SERA DALLE 21.30 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO, I TRENI NON EFFETTUERANNO LA FERMATA DI BORGHESIANA PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE. IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE VICINE STAZIONI DI BOLOGNETTA E DUE LEONI FONTANA CANDIDA.
ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.
INOLTRE, VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800, E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EMERGENZE SANITARIE.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral