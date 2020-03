Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

PASSIAMO DUNQUE AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, SERVIZIO ANCORA SOSPESO TRA CATALANO E VIGNANELLO PER UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO NELLA STAZIONE DI FABRICA DI ROMA.

PER LAVORI DI MANUTENZIONE, QUESTA SERA DALLE 21.30 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO, I TRENI DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA NON EFFETTUERANNO LA FERMATA DI BORGHESIANA. IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE VICINE STAZIONI DI BOLOGNETTA E DUE LEONI FONTANA CANDIDA.

ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.

