Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
PASSIAMO DUNQUE AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, RISOLTO IL GUASTO TECNICO PRESSO LA STAZIONE DI FABRICA DI ROMA, IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE TRA CATALANO E VIGNANELLO.
PER LAVORI DI MANUTENZIONE, QUESTA SERA DALLE 21.30 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO, I TRENI DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA NON EFFETTUERANNO LA FERMATA DI BORGHESIANA. IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE VICINE STAZIONI DI BOLOGNETTA E DUE LEONI FONTANA CANDIDA.
ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.
INOLTRE, VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800, E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EMERGENZE SANITARIE
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E BUONA SERATA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral