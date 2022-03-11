Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 11 MARZO 2022 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE INIZIA A FARSI INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN PARTICOLARE NELLA ZONA SUD DOVE TROVIAMO CODE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA; RACCOMANDIAMO INOLTRE ATTENZIONE, SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA APPIA.
PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO SI SONO FORMATE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO STESSO.
AUTO IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
INCOLONNAMENTI IN INGRESSO A ROMA ANCHE SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI.
CONCLUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO LO STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE “LINEE S” AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA LINEA S15 ACILIA PIRAMIDE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral