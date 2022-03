Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2022 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 11 MARZO 2022 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI

SI MANTIENE INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO NELLA ZONA SUD, CI SONO CODE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA.

AUTO IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

INCOLONNAMENTI IN INGRESSO A ROMA SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI.

CICOLAZIONE PARTICOLARMENTE INTENSA ANCHE NALLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI, SI SONO FORMATE CODE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI FRASCATI, GROTTAFERRATA, MARINO E VELLETRI.

SCENDIAMO PIU’ A SUD, IN PROVINCIA DI LATINA UN INCIDNETE STA PROVOCANDO CODE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 53 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

CONCLUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO LO STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE “LINEE S” AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA PIRAMIDE.

