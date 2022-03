Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2022 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 11 MARZO 2022 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI

RIMANE INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO PERMANGONO LE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

SI PROCEDE ANCORA INCOLONNATI SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO.

CICOLAZIONE CHE RESTA INTENSA ANCHE NALLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI, CI SONO CODE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI FRASCATI, GROTTAFERRATA, MARINO E VELLETRI.

IN PROVINCIA DI LATINA RESTANO I DISAGI PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA VIA APPIA, ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 53 IN ENTRAMBE LE DIREIZONI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA.

