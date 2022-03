Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2022 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 11 MARZO 2022 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI

SI STA NORMALIZZANDO LA CIRCOLAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO.

RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LA USCITE LAURENTINA E APPIA.

ANCORA INTENSA LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI, ABBIAMO CODE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI FRASCATI, GROTTAFERRATA, MARINO E VELLETRI.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN PROVINCIA DI LATINA RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 53, TRAFFICO REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

