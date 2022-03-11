Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2022 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 11 MARZO 2022 ORE 10:20 alessio conti
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO.
RESTANO ANCORA CODE A ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, MENTRE SULLA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E SAN BASILIO VERSO IL CENTRO.
IN ZONA CODE ANCHE A CASAL MONASTERO, SU VIA BELMONTE IN SABINA VERSO IL RACCORDO, QUESTE PER LAVORI DI ASTRAL IN VISTA DELLA MANIFESTAZIONE DI GOLF RYDER CUP
ANCORA INTENSA LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI, ABBIAMO CODE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI FRASCATI, GROTTAFERRATA, MARINO E VELLETRI.
IN PROVINCIA DI LATINA CODE SULL’APPIA A CISTERNA DI LATINA E SULLA NETTUNENSE NEL TRATTO URBANO DI APRILIA
MENTRE ALTRE CODE PER L’AVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE A CONFINE TRA LE PROVINCE DI ROMA E RIETI SULLA REGIONALE LICINESE TRA ROCCAGIOVINE E LICENZA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA FERROVIA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO, CONCLUSO L’INTERVENTO FORZE DELL’ORDINE NEI PRESSI DI MAGLIANA
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral